США предоставят ВСУ оружие для защиты от снайперов

США будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит украинским военным защищаться от снайперских выстрелов после соответствующих изменений в законодательстве.

Об этом сообщил американский сенатор Роберт Портман, пишет Интерфакс- Украина.

- Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии, - сказал он.

Портман отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

К слову, на этой неделе США планируют ввести новые санкции против российских олигархов, в том числе некоторых из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.