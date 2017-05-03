Стал известен состав украинского жюри на Евровидении-2017

Названы имена членов украинского жюри, которые будут оценивать выступления артистов на Евровидении-2017. Список опубликован на официальном сайте конкурса.

Известно, что национальное жюри будет состоять из пяти профессионалов, которым предстоит оценить каждое выступление.

Перед членами жюри будет стоять задача оценить вокальные способности, выступление, песню, а также выделить особенность каждого участника. Жюри от каждой страны будет оценивать всех конкурсантов, кроме своего представителя.

В состав украинского жюри вошли поэт Юрий Рыбчинский, участница конкурса "Детское Евровидение-2013" София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

Сейчас Австрия продолжает укомплектовывать свое жюри из-за непредвиденных обстоятельств. Но страна обещает ЕВU, что завершит отбор в ближайшее время.

Голосование жюри традиционно проводится во время генеральной репетиции. Репетиция транслируется через спутник, и индивидуальные результаты голосования должны храниться в секрете до окончания Гранд-финала.

Как сообщала "Страна", за выступление на Евровидении-2017 Джамала получит в три раза больше, чем Руслана.

Напомним, сегодня состоится автограф-сессия участников Евровидения от Украины, группы O.Torvald, а также конкурсантов из Грузии и Латвии. Автограф-сессия состоится в 18:00 в ТЦ "Гулливер".