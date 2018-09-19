Стала известна причина массового отравления школьников в Днепре

В отравлении учеников школы No62 в Днепре стала виновата вода и грязные руки поваров. Об этом пишет KP.UA.

Результаты эпидемиологического исследования, которое проводили специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области показали, что главной причиной болезни школьников стала некачественная питьевая вода.

Из-за отсутствия в здании школы централизованной подачи горячей воды было установлено восемь резервных водонагревателей, которые объединены между собой в сеть. В этих резервуарах застоялась теплая вода, и заразилась патогенными бактериями.

До сих пор специалистам не известно что именно за болезнь была у школьников. Предполагают, что это норовирус. Он обнаружен только у трех детей, но медики говорят, что этого достаточно, чтобы утверждать, что им заболели и все остальные.

Кроме того, в столовой обнаружили отсутствие подачи проточной горячей воды к умывальникам перед обеденным залом и в туалете для работников пищеблока.

Соответственно соблюдение поварами личной гигиены остается под вопросом.

Подтверждением данного нарушения могут быть результаты лабораторных исследований смывов, отобранных в пищеблоке столовой. Патогенную микрофлору выделили на руках повара, ложках, вилках, подносах.

Для того, чтобы дети вернулись к обучению в этой школе необходимо провести ревизию всех коммуникаций и их промывку, а также устранить проблемы с питьевой водой. После этого снова необходимо проводить лабораторные исследования.

И только по результатам исследования, если не будет обнаружено нарушений, школьники смогут начать обучение.

Отмечают, что произойти это может не ранее 01 октября.

Как сообщал NEWSONE ранее, все ученики школы No62 в Днепре, которые попали в больницу с заболеванием, были выписаны из стационаров.

NewsOne

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