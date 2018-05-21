Стала известна программа мероприятий в Киеве в дни финалов Лиги чемпионов

В Киеве 24 и 26 мая пройдут финалы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 среди женщин и мужчин. В рамках спортивного праздника запланирован ряд событий, среди которых Турнир чемпионов в рамках Фестиваля чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Публичный просмотр финала Лиги чемпионов (мужской матч) будет проходить на Контрактовой площади.

Ultimate Champions Tournament (Турнир чемпионов) состоится 25 мая. На поле выйдут звезды Лиги чемпионов предыдущих лет: Давор Шукер, Педраг Миятович, Стив Макманаман, Робби Фаулер, Андрей Шевченко, Кларенс Зеедорф, Деку и Хенрик Ларссон.

Фестиваль чемпионов УЕФА - ежегодное событие, которое проходит в городе, который принимает финалы Лиги чемпионов УЕФА среди женских и мужских команд.

Расписание событий на локации "Фестиваль чемпионов"

24 мая 10:40 - открытие Фестиваля, прибытие трофеев;11:15 - футбольные фристайлеры;12:30 - Asturia;14:00 - футбольные фристайлеры;16:45 - Latexfauna;18:15 - ДахаБраха;19:45 - Adam;21:30 - TNMK23:00 - закрытие Фестиваля.

25 мая 11:00 - открытие Фестиваля;12:00 - футбольные фристайлеры;14:00 - DJ Omnia;16:00 - трансляция Турнира чемпионов на экране;20:00 - Kill the buzz;21:30 - Hardwell;23:00 - закрытие Фестиваля.

26 мая 11:00 - открытие Фестиваля;11:45 - футбольные фристайлеры;14:00 - Fontaliza;15:15 - Carte Blanche;16:30 - Indytronics;18:00 - DJ Omnia;20:00 - закрытие Фестиваля без публичного просмотра финального матча на ул. Крещатик (публичный просмотр организован на пл. Контрактовой).

27 мая 13:00 - открытие Фестиваля, выступления музыкальных групп;18:00 - поздравление руководства города;18:30 - концертная программа;21:00 - закрытие Фестиваля.