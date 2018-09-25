Стали известны даты проведения ВНО-2019

Основная и дополнительная сессии ВНО-2019 продлятся с мая по июль

В 2019 году Внешнее независимое оценивание пройдет с 20 мая по 12 июля.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Отмечается, что каждый абитуриент может пройти ВНО максимум по четырем предметам. В целом ВНО будет проходить по 11 учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Выпускникам старшей школы результаты ВНО по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Эти участники должны обязательно сдать: украинский язык и литературу, математику или историю Украины (по выбору участника) и еще один предмет из списка. Читайте также: Вступительная кампания-2019: Минобразования предложило десять основных изменений для абитуриентов