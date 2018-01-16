Стали известны имена 18 полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2018"

Закончился первый этап национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение 2018", по его итогам в полуфиналы вышли 18 украинских групп и исполнителей.

По результатам первого этапа национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение 2018" стали известны имена 18 украинских исполнителей, которые примут участие в полуфиналах отбора. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

"Сегодня телеканалы СТБ и "UA:Перший" определились с именами полуфиналистов, которые будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне. Уже с 10 февраля в прямых эфирах нацотбора мы увидим 18 исполнителей: The Erised; Сергея Бабкина; СONSTANTIN; Kozak System; The ВЙО; Julinoza; Dilemma; KAZKA; Yurcash; Mountain Breeze; Ingret Kostenko; Vil'na; LAUD".

Кроме того, среди полуфиналистов также есть участники двух прошлых национальных отборов: TAYANNA; KADNAY; Pur:Pur; MELOVIN; ILLARIA.

Как пишет пресс-служба канала, в прямых эфирах нацотбора будет представлено около 16 музыкальных жанров, среди которых indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks.

Жеребьевка, в результате которой определится порядок выступлений участников в полуфиналах, состоится 19 января.

Сообщается, что полуфиналы пройдут 10-го и 17 февраля. В каждом из них выступит по девять исполнителей. В финал, который состоится 24 февраля, выйдут шесть участников.

Победитель национального отбора будет представлять Украину на "Евровидении 2018", который пройдет в Лиссабоне.

Конкурс "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10- го и 12 мая.