Стали известны имена первых финалистов "Евровидения-2018"

В португальском Лиссабоне завершился Первый полуфинал 63-го международного песенного конкурса “Евровидение-2018”. По результатам голосования в финал музыкального первенства прошли 10 участников, передает УНН со ссылкой на Eurovision.ua.

Стали известны имена 10 участников, которые по результатам голосования попали в грандфиналу музыкальной первенства, который состоится 12 мая. Среди них:

Eugent Bushpepa (Албания) с песней “Mall”;

Mikolas Josef (Чехия) с песней “Lie to Me”;

Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней “When We’re Old”;

Netta (Израиль) с песней “TOY”;

Elina Nechayeva (Эстония) с песней “La Forza”;

EQUINOX (Болгария) с песней “Bones”;

Cesár Sampson (Австрия) с песней “Nobody But You”;

Saara Aalto (Финландия) с песней “Monsters”;

Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней “Together”;

Eleni Foureira (Кипр) с песней “Fuego”.

За путевки в финал боролись представители 19 стран, из числа участников конкурса выбыли Азербайджан (Aisel), Исландия (Ари Оулавссон), Бельгия (Sennek), Белоруссия (Alekseev), Македония (Eye Cue), Хорватия (Franka), Греция (Янна Терзи), Армения (Севак Ханагян) и Швейцария (Zibbz). Счастливчиков определила сумма голосования профессионального жюри и телезрителей стран, принимавших участие в испытании. Также учитывалось мнение Португалии, Испании и Великобритании. Исполнители из этих стран представили свои конкурсные номера, однако места в финале им были гарантированы: первой — на правах хозяйки конкурса, другим — как основателям “Евровидения”.

Напомним, второй полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится в четверг, 10 мая, во время которого будет выступать представитель Украины MELOVIN. По нынешним прогнозам букмекеров, украинская выйдет в финал — он пока на 4-м месте в своем полуфинале. При этом представительница России Юлия Самойлова в рейтинге букмекеров на 11-м “непроходимом” месте. А финал песенного конкурса, по результатам которого будет выбран победитель, стартует в субботу, 12 мая.