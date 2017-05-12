Стали известны имена всех финалистов "Евровидения-2017"

По результатам второго полуфинала стали известны все участники финала "Евровидения-2017".
Из 18 исполнителей, выступавших во втором полуфинале 11 мая, в финал вышли 10, сообщается на официальном сайте конкурса.
Среди них:
Болгария - Кристиан Костов (Beautiful Mess);
Беларусь - NAVIBAND ("Гісторыя майго жыцця");
Хорватия - Жак Хоудек (My Friend);
Венгрия - Йоци Папаи (Origo);
Дания - Аня Ниссен (Where I Am);
Румыния - Илинка и Алекс Флоря (Оdel It!);
Израиль - IMRI (I Feel Alive);
Норвегия - JOWST и Александер Вальманн (Grab the Moment);
Нидерланды - O'G3NE (Lights and Shadows);
Австрия - Натан Трент (Running On Air).
Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).
Кроме того, в финале Евровидения-2017 автоматически выступят страны- основательницы конкурса и страна-хозяйка:
Украина - O. Torvald (Time);
Италия - Francesco Gabbani (Occidentali's Karma);
Великобритания - Lucie Jones (Never Give Up On You);
Испания - Manel Navarro (Do It For Your Lover);
Германия - Levina (Perfect Life);
Франция - Alma (Requiem).