Стали известны полуфиналисты национального отбора на Евровидение-2017

Организаторы определили исполнителей, которые прошли в полуфинал национального отбора Евровидения-2017, передает УНН со ссылкой на сайт конкурса.

Так, полуфиналистами песенного конкурса "Евровидение-2017" стали 24 участника: Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, AGHIAZMA, Сальто Назад, Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, Пающие трусы, Анастасия Прудиус, TAYANNA, DETACH, O.Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, MamaRika, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea и KUZNETSOV.

Напомним, конкурс пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

В 2016 году певица Джамала победила на конкурсе "Евровидение" в Стокгольме. Это дало право Украине на проведение конкурса в следующем году.