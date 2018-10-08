Стало известно, что построят на месте кинотеатра "Кинопанорамана"

Известный миллиардер и бизнесмен Мохаммад Захур рассказал, что появится на месте знаменитого кинотеатра "Кинопанорамана" на улице Шота Руставели, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что владелец группы компаний ISTIL Group планирует снести 500-местный кинотеатр, построенный в 1958 году и ставший в последнее время любимым местом города для демонстрации артхаусных фильмов, а на его месте построить трехзвездочный отель.

По словам Захура, в гостинице будет небольшая смотровая комната "из уважения к истории". Также в заведении будет место для проведения конференций, а название останется почти прежним - "Панорама".

Кроме этого, предприниматель поделился, что изо всех сил пытается воскресить знаковый гостиничный проект, который уже стоил ему 90 миллионов долларов с 2009 года, но строительство простаивало с 2012 году.

Захур раасказал, что планирует "ворваться в гостиничный бизнес" и начать "брендированную цепочку".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, кинотеатр "Кинопанорама" закрывается. До 2008 года Кинопанорама была в коммунальной собственности города, после чего ее приватизировали. На сайте кинотеатра указано, что он был создан 60 лет назад - в 1958 году - как первый панорамный театр тогда еще СССР.