Стало известно имя дизайнера платья, которое Мелания Трамп надела на инаугурацию

Будущая первая леди США Мелания Трамп появилась в день инаугурации мужа в одежде от Ralph Lauren, передает УНН со ссылкой на CNN.

Будущая первая леди США Мелания Трамп появилась на инаугурацию мужа в кашемировом жакете, платье, перчатках и с клатчем из коллекции Ralph Lauren под названием "Голубое небо".

В СМИ уже начали сравнивать образ Мелании с платьем Жаклин Кеннеди.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп приехал на традиционное богослужение перед инаугурацией в церкви напротив Белого дом.