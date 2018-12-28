Стало известно, кто напал на Дзидзьо в Киеве

Сегодня, 28 декабря, утром в Киеве напали на фронтмена группы DZIDZIO Михаила Хому. Как стало известно Сегодня.Lifestyle, артист стал жертвой некоего рейдера по имени Михаил Мешков.

Об этом нам сообщила PR-менеджер музыканта Лилия Слюсар. По ее словам, сейчас Дзидзьо находится на месте происшествия, куда приехала полиция. Исполнителя осматривает скорая помощь.

"Артист находится на месте события, на Хит ФМ, с инцидентом разбирается полиция, его осматривает скорая помощь. Ему нанесены телесные повреждения, ждем, что скажут медики. Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов Дзидзьо, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения", - рассказала нам Лилия.

Преступники с места события скрылись.

Напомним, что сегодня во время того, как Михаил Хома направлялся на утренний эфир на одну из киевских радиостанций, на него напали. Артист получил удар в лицо. Его состояние оценивают медики.