Стало известно о тяжелых боях под Мариуполем

Под Мариуполем боевики продолжают вести активные обстрелы позиций сил АТО с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщается на странице Facebook центра волонтеров "People's Project".

"По предварительным данным, полностью уничтожили вражеский опорный пункт вместе с террористами. Враг усиливает артобстрел и перенес огонь на уже бывшие собственные позиции. В зону боя идут вражеские танки", - говорится в сообщении.

По данным волонтеров фонда "Повернись Живим", в районе 12:00 боевики применили реактивные системы залпового огня "Град".

Данную информацию частично подтвердил глава пресс-центре штаба АТО Леонид Матюхин.

"Обстрелы продолжаются. Из градов или из танков - не могут определить до конца, сможем сказать точно тогда, когда обстрелы закончатся. О количестве пострадавших также пока рано говорить", - цитирует Матюхина издание Лига.Новости.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о существенных потерях боевиков под Мариуполем.