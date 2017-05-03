Стало известно, сколько Джамала и Руслана получат за выступления на Евровидении-2017

Победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала получит за выступление во время нынешнего конкурса 985,5 тыс. грн.

Об этом сообщается на портале госзакупок ProZorro.

Именно в такую сумму заказчик ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" оценил выступление певицы в интервальных актах Евровидения.

Для сравнения, победительница Евровидения-2004 Руслана получит за свое выступление 393 652 грн, сообщает Эспресо.TV.

На выступление в финале группы Onuka с Национальным академическим оркестром народных инструментов предусмотрены 213 тыс. грн. При этом певица Наталья Жижченко и музыканты Onuka из этой суммы получат 45 тыс. грн.

За создание короткометражного фильма "Евровидение с Веркой Сердючкой" НСТУ планирует заплатить 1,8 млн грн.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.