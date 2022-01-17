Стало відомо, скільки людей відвідали новорічну ялинку в Києві

Біля головної ялинки країни облаштували найбільший в Європі вертеп.

Як стало відомо, святкову новорічну локацію біля Софії Київської на новорічні свята – з 18 грудня по 16 січня відвідали понад 4 мільйони осіб.

Цьогоріч головне святкове дерево України заввишки 31 метр прикрашали 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів. Також на ялинці була 10-кілометрова гірлянда. Щоб зелена красуня втрималась під поривами сильного вітру, всередину залили 20 тонн бетону.

Крім того, біля ялинки облаштували найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

До слова, новорічну ялинку в Києві визнали однією з найкрасивіших у Європі. Вона посіла 13-ту сходинку, розташувавшись між ялинками Італії і Польщі.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня у Києві розпочали демонтаж головної ялинки і різдвяних локацій навколо неї.

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