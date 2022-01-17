Стало відомо, скільки українців зареєструвалися на пробне ЗНО

В Україні для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні вже зареєструвались понад 42 тисячі осіб. Вона триватиме до 22 січня.

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 42 957 осіб, які замовили 67 005 тестувань.

Найбільше було обрано тестувань з української мови та літератури, математики та англійської.

Нагадаємо, пробне ЗНО відбудеться 19 березня з української мови, української мови і літератури, 26 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов.

Раніше повідомлялось, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбудеться з 23 травня до 17 червня. Відповідні дати затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

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