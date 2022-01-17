Стало відомо як і для кого зміняться послуги Сервісних центрів МВС в Україні

Українська влада підготувала для автомобілістів чергове нововведення. Сервісні центри МВС будуть наведені до єдиного стандарту надання послуг. Про це повідомляється на сторінці у соцмережі начальника Головного СЦ МВС України.

Як стало відомо, насамперед йдеться про надання послуг населенню. Нововведення стосується бездискримінаційного, а також якіснішого обслуговування клієнтів СЦ. Це стосується інвалідів, представників іноземних меншин та іноземних громадян.

За словами представника МВС, співробітники Головного СЦ змогли спрацювати на випередження та виконати реалізацію нововведень. Крім того, відомо, що всі співробітники отримали чіткі інструкції та рекомендації щодо надання відповідних послуг. Це стосується починаючи з вітання та закінчуючи алгоритмом надання тієї чи іншої послуги.

Також більшість СЦ отримали нумерацію приміщень, що зробить обслуговування більш комфортним та зрозумілим.

Щодо онлайн обслуговування, то тут також спостерігається вдосконалення. У швидкому режимі можна виконати такі дії:

Перевірити справжність прав водія та реєстраційного свідоцтва транспортного засобу.

Скористатися електронним кабінетом, де вказані всі функції, що надаються для автовласників.

Перевірити знання ПДР, скориставшись спеціальним онлайн-тренажером.

За допомогою електронного калькулятора розрахувати орієнтовну вартість під час перереєстрації ТЗ.

Дані нововведення покликані зробити онлайн-сервіс більш зручним і простим у використанні, що в свою чергу суттєво заощадить час на такі послуги.

Раніше ми також повідомляли, що в Україні планується штрафувати водіїв, які пересуваються автомобілем з літніми шинами в зимовий період. Якщо точніше, то це правило поширюватиметься на період з першого жовтня і до березня місяць включно.

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