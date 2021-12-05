Стало відомо, як зміна клімату вплине на садівництво найближчим часом

Зими без суворих морозів і хуртовин. Кліматичні зміни вже дозволяють вирощувати в Україні теплолюбні рослини і отримувати хороший врожай. Таку думку висловив експерт компанії BASF, екс-голова Державного комітету України із земельних ресурсів Володимир Воєводін.

Так, на теренах країни можна виробляти абрикоси у промислових масштбах.

«З нею треба навчитись працювати – формувати обрізку, вирощувати чисті плоди великого розміру, і можна також конкурувати у себе на ринку», – уточнив експерт.

Воєводін наголосив, що ціна на відносно якісну абрикосу в цьому сезоні була 80-100 грн/кг.

Нагадаємо, площі вибуття старих багаторічних насаджень сьогодні практично вдвічі більші, ніж площі відтворення нових. Особливо критична ситуація з кісточковими, їх вирощують у 40 разів менше раціональної норми споживання.

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