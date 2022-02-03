Stand with Ukraine: діаспора закликає до дій

У неділю, 6 лютого українські громади проведуть акцію на підтримку України проти агресії Росії у кількох американських містах.

“Ми хочемо перетворити Канаду в синьо-жовтий від узбережжя до узбережжя і показати, наскільки сильна підтримка України!”, – зазначається у повідомленні.

Акція підтримки буде проведена у 12 штатах Канади.

Організатори закликають людей, які будуть вдома, фотографуватись з національною символікою України і публікувати в соцмережі із хештегом #standwithukraine. Таким чином висловити свою підтримку у світлі останніх подій в Україні.

Конгрес українців Канади є голосом української громади Канади та підтримує народ, поки в Україну не повернеться мир і процвітання. Він об’єднує всі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Конгрес представляє інтереси однієї з найбільших етнічних спільнот Канади з 1940 року.

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