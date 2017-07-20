Станция метро "Кловская" с августа первой откажется от жетонов

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заявляет, что станция "Кловская" будет первой станцией, которая с августа откажется от использования жетонов.

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Итак, друзья, первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет "Кловская", - сказано в нем.

Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться разовой поездкой по QR- коду, пополнить карточку метро банковской картой на любое количество поездок, а также купить проездной с помощью банковской карты.

Как сообщали Українські Новини, в кассах киевского метрополитена сократят продажу жетонов до одного на руки.

Экономически обоснованная стоимость проезда на наземном транспорте - 6,91 грн, в электричке - 15,39 грн, - КГГА.