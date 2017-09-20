Станцию метро "Петровка" переименуют в "Почайну"

Сегодня, 20 сентября, комиссия по вопросам переименований Киевской горгосадминистрации (КГГА) приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайна". Члены комиссии единогласно проголосовали за данный вопрос. Теперь свое согласие на переименование должны дать депутаты Киевсовета.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы объединения "Самопомощь".

"Переименование должно состояться, поскольку это решение соответствует Закону о декоммунизации. Петровка названа в честь революционера Петровского, который достаточно натворил беды для Украины, а Почайна - это название реки, которая там протекает. Соответственно, лучшего названия не придумать", - комментирует депутат Киевсовета Константин Богатов.

Известно, что решению комиссии по вопросам переименований КГГА предшествовали общественные обсуждения, которые продолжались 2 месяца. Почти 2000 киевлян приняли в них участие, 73% из которых поддержали изменение названия станции метро.

Для того, чтобы переименование состоялось окончательно, это решение должно поддержать большинство депутатов Киевсовета.

Согласно официальным данным, станция метро "Петровка" получила название от фамилии известного советского партийного деятеля Григория Петровского. В начале 1920-х годов "Петровским" назвали и часть района нынешнего Подола, а в 1980 году аналогичное название было присвоено станции метро.

Но в глубинах Петровки, в промзоне протекает русло Почайны - легендарной, почти исчезнувшей реки правого притока Днепра, которая известна как место крещения Руси князем Владимиром.

Напомним, как ранее сообщала KV, в феврале комиссия по наименованиям Киевсовета приняла решение о переименовании станции столичного метро "Петровка" на "Почайну".

Станция метро "Петровка" расположена на Куренёвско-Красноармейской линии, между станциями "Тараса Шевченко" и "Оболонь".

КиевVласть

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