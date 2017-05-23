Стартует основная сессия ВНО: сегодня - украинский язык и литература

Основная сессия внешнего независимого тестирования начинается во вторник, 23 мая. Первым будущие абитуриенты будут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе.

Украинский центр оценивания качества образования напомнил правила, которых нужно придерживаться во время прохождения внешнего независимого оценивания.

"Выходя из дома, возьмите с собой документы, на основании которых вы сможете зайти в пункт проведения: оригинал сертификата участника ВНО (тот, что с фото и голограммой); оригинал документа, серия и номер которого отмечены в сертификате (паспорт, свидетельство о рождении и тому подобное); приглашение-пропуск (не забудьте распечатать его на информационной странице участника)", - говорится в сообщении.

Отсутствие одного из перечисленных документов или предоставление его копии сделает невозможным участие в тестировании из определенного предмета. Участнику ВНО нужны будут еще 2-3 ручки с пастой насыщенного черного цвета (желательно, геля). Также в пункте проведения ВНО разрешено иметь воду в прозрачной бутылке без этикетки.

Зайти в пункт проведения тестирования можно будет уже с 10:15 час. В 10.50 двери закроют, допуск участников будет завершен, тестирование начнется ровно в 11:00. Поэтому нужно заблаговременно планировать маршрут доезда и рассчитать время, которое нужно потратить на дорогу, предусмотреть дополнительное время на случай заторов или других непредвиденных обстоятельств. Адрес пункта проведения указан в приглашении-пропуске, схемы доезда размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

"В пункте тестирования найдите Вашу фамилию, имя и отчество в аудиторном списке, который размещен на первом этаже, рядом со входом на пункт проведения ВНО. Напротив Вашей фамилии, имени, отчество будет указан номер аудитории, где Вы будете сдавать тест. Найти нужную аудиторию Вы сможете по указаниям, размещенным в пункте. При необходимости обращайтесь к дежурному на этаже. Номер Вашего рабочего места указан в списке, прикрепленном на дверях аудитории или рядом со входом к ней", - отмечается в сообщении.

Как известно, основная сессия ВНО будет продолжаться с 23 мая по 16 июня.