Статус русского языка волнует лишь 1% украинцев - опрос

Согласно результатам опроса, 72% украинцев обеспокоены войной в Донбассе, уровнем жизни (60%), экономической ситуацией (47%) и безопасностью (21%)

Статус русского языка волнует только 1% украинцев. На это указывают данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС). Среди опрошенных 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). Об этом сообщает пресс-служба КМИС.

Согласно результатам опроса, 72% украинцев обеспокоены войной в Донбассе.

"Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев - уровень жизни (60%), экономическая ситуация (47%) и безопасность (21%)", - говорится в сообщении.

Результаты опроса показали, что по сравнению с 2016 годом уровень озабоченности граждан общественными проблемами мало изменился, но людей меньше стали беспокоить отношения с Россией и преступность.

Ранее сообщалось, что более чем две трети (68%) граждан Украины считают родным языком украинский, 14% - русский, 17% - и украинский, и русский в равной мере, 0,7% - другие языки.