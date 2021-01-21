Степанов анонсував підписання договору про постачання ще однієї COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником вакцин від COVID-19.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли ми почали напрацьовувати стратегію вакцинації від COVID-19, одразу було визначено, що Міністерство охорони здоров'я не має самостійно проводити будь-які закупівлі. З першим виробником, компанією Sinovac, договір підписало ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ). На момент підписання договору на закупівлю готовність виявили дві компанії. З однією з них (Sinovac) ми підписали договір, з іншою компанією ми підпишемо договір найближчим часом", - сказав Степанов

При цьому міністр наголосив, що не може назвати цю компанію через угоду про конфіденційність.

"Розголошення будь-якої інформації до моменту підписання договору призведе до зриву домовленостей - такі умови співпраці. Одразу після підписання договору на постачання я зможу повідомити всі деталі", - підкреслив він.

За словами Степанова, цю закупівлю буде проведено не через МЗУ, а через іншого оператора.

Як повідомляв Укрінформ, у січні Кабінет Міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID- 19 для України.