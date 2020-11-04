Степанов допустив введення в Україні карантину "вихідного дня"

Через зростання захворюваності на коронавірус в Україні можуть ввести карантин "вихідного дня".

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу 1+1.

"Не виключаю, що ми запропонуємо карантин "вихідного дня". Це коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо для того, щоб розривати ланцюжок передачі хвороби", - зазначив він.

За словами Степанова, буде більше закритих магазинів, які не будуть працювати в суботу-неділю. Кафе і ресторани працюватимуть тільки на виніс.

При цьому глава МОЗ виключив введення комендантської години.

"Ми не рекомендуємо", - резюмував Степанов.

Рішення про посилення карантинних обмежень буде прийнято в середу, 4 листопада.