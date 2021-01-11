Степанов назвав головні цілі запровадження жорсткого карантину в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив головні цілі запровадження жорсткого карантину в Україні.

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За словами міністра, у новорічний період люди контактували між собою більше, ніж за звичайних умов, також населення мало досить велику мобільність.

"У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Всі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цього великої кількості контактів збільшується ризик інфікування", - пояснив Степанов.

Окрім цього, МОЗ прогнозує зростання захворюваності після новорічних свят не тільки на COVID-19, але й на грип.

"Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому у нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. На цьому і на наступному тижні ми будемо відстежувати збільшення кількості хворих на грип", - сказав міністр.

Як зазначив Степанов, грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передає повітряно-крапельним шляхом.

"Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може привести до досить напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно ввели карантин з 8 по 24 січня включно", - уточнив очільник МОЗ.

За минулу добу в Україні діагностували 4 288 випадків коронавірусної хвороби, таким чином загальна кількість хворих зросла до 1 119 314 осіб.

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