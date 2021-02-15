Степанов назвав нові терміни поставок вакцини від COVID-19 в Україну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поставки вакцини від коронавірусу затримуються.

Перші дози препарату Україна може отримати 16-17 лютого.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер.

"Я говорив, що з 15 лютого почнеться вакцинація. Це дата, яку я особисто називав, виходячи з поставки вакцин. Джерела постачання вакцин - це (за ініціативою) COVAX (Pfizer і AstraZeneca), згідно з контрактом. Вакцина трошки затримується. Десь 16-17 лютого ми очікуємо вакцину в Україні", - зазначив Степанов.

За його словами, процес відвантаження вакцин для України вже йде. У лютому в країну повинні поставити мільйон доз, в березні - ще стільки ж.

Всього до кінця 2021 року Україна повинна отримати, згідно з уже підписаними контрактами, майже два мільйони доз вакцини Sinovac, два мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

"Ще на три мільйони (доз) ми очікуємо дозволу від компанії, на відвантаження в Україну", - додав міністр.

Він підкреслив, що "Україна готова повністю до вакцинації".

"З вакциною AstraZeneca взагалі не існує проблем, там температурний ланцюг +2 ...+8. Але в будь-якому випадку ми починаємо робити (щеплення) мобільними бригадами, які сформовані. Загальна кількість мобільних бригад в Україні - 572, зараз вже готові 347" , - повідомив він.

Україна в рамках глобального механізму COVAX розраховує отримати від 8 до 16 мільйонів доз вакцини, чого вистачить для вакцинації 4-8 мільйонів українців.

У лютому Україна отримає від 500 тисяч до мільйона доз вакцин від в рамках контракту про постачання 12 мільйонів доз виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, а за перше півріччя - від 2,2 до 3,7 мільйонів доз препарату AstraZeneca/Oxford.

В кінця 2020 року Міністерство охорони здоров'я підписало контракт на поставку 1,9 мільйона доз вакцини виробництва Sinovac Biotech.

Журналістам стало відомо, що українська компанія Лекхім попередила керівництво держпідприємства Медичні закупівлі України про затримки поставки першої партії вакцини виробника Sinovac Biotech.

Польща може перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.