Степанов пояснив, чому в Україні знизилася кількість тестувань та статистика хворих

Кількість ПЛР-тестувань та щоденна статистика хворих на COVID-19 знизилися через те, що в Україні почали застосовувати експрес-тести на антиген. Їхні результати Міністерство охорони здоров'я планує повідомляти раз на тиждень.

Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

"Ми цю статистику даємо щотижнево. Чому щотижнево? Тому що кількість медичних працівників, які роблять ці тести, достатньо велика. Наприклад, ці тести роблять сімейні лікарі. Загальна кількість сімейних лікарів понад 23 тисячі в нашій країні", - пояснив Степанов.

З його слів, щодня давати таку статистику - це "дуже великий ризик спотвореності", тому цього не робитимуть.

Міністр зазначив, що за минулий тиждень виявили 59 381 випадок COVID-19. Позаминулого тижня - 70 327. Методом ПЛР зробили 203 954 тестів. За позаминулий тиждень - 250 417. За минулий тиждень також зробили 58 663 тестів на антиген. Позаминулого тижня - 34 058.

"Вся кількість хворих, яка була виявлена під час тестування експрес-тестами - це більш як 14 тисяч людей. Вона вся лягла в нашу статистику захворюваності", - додав Степанов.

Водночас міністр зауважив, що кількість зразків, які доставляють в лабораторії МОЗ, таки знизилася. Наприклад, вчора кількість зразків, доставлених в лабораторії МОЗ, складала трішки більш як 4 000.

"Я вже дав доручення провести відповідний селектор, тому що ми вже розширили категорії осіб, які треба тестувати. Це не тільки з ознаками коронавірусної хвороби, це люди з респіраторними захворюваннями, люди, які мали контакти з близькою людиною", - додав міністр.

В Україні за минулу добу, 27 грудня, коронавірусне захворювання виявили у 4 385 людей. Також 7 191 людина одужала та 75 - померли від ускладнень.

Водночас і протестували менше людей. Лабораторії здійснили 15 332 тестування, зокрема 12 225 - методом ПЛР та 3 107 - методом ІФА. За весь час в Україні зробили 5,4 млн ПЛР-досліджень.

Що в нас із карантином?

Уряд продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями "помаранчевої" зони до 28 лютого 2021 року. Крім того, з 19 грудня в Україні діють додаткові обмеження. Зокрема, вони стосуються розважальних заходів. Детальніше про це читайте тут. А з 8 до 24 січня в країні діятимуть посилені обмеження. Детальніше про локдаун читайте тут.

Наразі заклади харчування можуть працювати до 23:00, але з проведенням розрахункових операцій до 22:00. У новорічну ніч ресторанам і кав'ярням дозволили працювати до 7-ї години ранку.

Громадське телебачення

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