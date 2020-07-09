Степанов пояснив, як можна прискорити вихід із самоізоляції після повернення з країн "червоної зони"

Після повернення з країн "червоної зони" потрібно пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши у себе додаток "Дій вдома", проте, за бажанням, особа може пройти ПЛР-тестування у будь-якій приватній лабораторії. Якщо людина отримує негативний результат, то повідомляється адміністрація додатку "Дій вдома" і людина припиняє самоізоляцію. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За пропозицією Міністерства охорони здоров'я було прийнято відповідне рішення уряду, яким чином люди можуть виходити із самоізоляції. Як це відбувається на сьогодні: людина, яка приїжджає з країни, віднесеної до "червоної зони", повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши у себе додаток "Дій вдома", але, за її бажанням, вона може пройти ПЛР- тестування у будь-якій приватній лабораторії", - розповів Степанов.

За його словами, важливо, щоб ця лабораторія була віднесена до лабораторій, акредитованих ЦГЗ.

"У випадку негативного тесту, лабораторія, згідно з умовами, відразу повідомляє про це ЦГЗ та автоматично повідомляється адміністрація додатку "Дій вдома" і людина припиняє самоізоляцію. Важливо, щоб був наданий відповідний телефон при здаванні цього тесту. Для того, щоб було виключено з цього додатку", - сказав Степанов.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я надали роз'яснення щодо припинення самоізоляції для осіб, які перетнули державний кордон України. Воно доступне для людей із негативним результатом ПЛР на COVID-19.