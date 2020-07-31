Степанов представив план реформи екстреної меддопомоги в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив план реформи екстреної медичної допомоги до 2023 року.

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.



"Де ми знаходимось сьогодні, в якій точці, і що ми плануємо зробити у 2021- 2023 році? Це дуже важливо, це ті КPІ, по яким ви будете оцінювати роботу міністерства і роботу взагалі всієї медицини, яку ми будуємо. Якщо ми подивимось на 2020 рік, тобто, на сьогоднішній рік, наприклад, на показник час доїзду: ми говоримо, що сьогодні, по нашим даним, по даним, які ми збираємо централізовано - у 31% випадків вони вкладаються у норматив. Тобто, встановлений норматив, який існує у країні. Що ми хочемо зробити у наступні три роки? Я маю на увазі 2021-2022-2023 роки. У наступному році ми вже хочемо, щоб цей показник був не менше 60%. У 2022 році, відповідно, 75%, і 85% у 2023 році", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що це абсолютно реальні цифри, яких, як вони вважають, ми можемо досягти.

За його словами, крім цього, МОЗ перегляне та змінить систему маршрутизації пацієнтів, тобто у який саме медзаклад мають направляти пацієнта у критичному стані.

"На сьогоднішній день у нас машина направляється на виклик за територіальним принципом. Ми хочемо змінити і зробити екстериторіальний принцип. Це коли машина виїжджає за межі області. Тобто та машина, яка знаходиться найближче до виклику - вона їде. Все це контролюється через GPS", - додав Максим Степанов.

Він зазначив, що також виклики будуть розділені на чотири типи за важливістю.

"Ми вже чітко розрахували, що ми будемо подавати у бюджеті на наступний рік. Якщо у 2020 році на ЕМД початково було закладено на неї 6 млрд гривень на фінансування, тобто, поточне фінансування ЕМД, додатково було виділено урядом ще 1,26 млрд грн. Тобто, ми можемо говорити, що у цьому році фінансування "екстренки" на рівні 7,26 млрд. Плюс 922 млн грн передбачено у державному бюджеті на заміну карет швидкої допомоги, які знаходяться на балансі нашої екстренки... У 2021 році те, що ми заклали, і що будемо пропонувати - ми вважаємо, що послуги ЕМД... фінансування... його має бути на рівні 15,9 млрд грн", - сказав Максим Степанов.

На думку очільника МОЗ, саме з такими цифрами можна говорити про якісну допомогу.

Він додав, що також треба передбачити близько 1,6 млрд гривень на закупівлю швидких, що дозволить закупити близько 700 автомобілів у 2022 році.