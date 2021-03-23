Степанов про "британський" штам: інкубаційний період зменшився до 1-3 днів

Британський штам коронавірусу розповсюджений по всій території України, інкубаційний період COVID-19 зменшився до 1-3 днів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"По всій території нашої країни зараз розповсюджений британський штам коронавірусу. Цей штам вірусу більш агресивний, вражає молодих людей", - сказав міністр.

Степанов наголосив, що британський штам вірусу утричі заразніший, а інкубаційний період захворювання зменшився до 1-3 днів. При цьому хвороба розвивається дуже швидко. Цей штам уражає не лише легені, а й слизові оболонки, нирки, печінку та центральну нервову систему.

"Безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується. Тобто, всіх хворих ми фіксуємо з певною клінічною картиною. І дуже часто це важкий перебіг хвороби", - зауважив Степанов.

За його словами, зафіксовані випадки, коли пацієнти, інфіковані британським штамом, помирали від фізичної неможливості дихати, перебуваючи при цьому при свідомості.