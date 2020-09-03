Степанов прогнозує спалах коронавірусу в Одесі після святкування Дня міста

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на святкування Дня міста Одеси. За його словами, порушення заходів безпеки буде призводити до збільшення кількості хворих на коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу.

Крім того, за його даними, в Одеській області заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, становить 66%.

"Вчора в мережу потрапили світлини з дня святування Дня міста в Одесі. Ну, мені здається, те, що ми побачили, за межою здорового глузду", - заявив він.

Степанов звернувся до міської влади Одеси.

"Я розумію, що ви зараз всі знаходитесь в виборах. Що ви всі живете виключно виборчими процесами. Але ви знаєте в якому стані зараз перебуває епідситуація в Одесі?", - заявив він.

Міністр прогнозує спалах захворювання в області та, зокрема, в Одесі.

"Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що за буквально декілька днів, тижнів, побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області і, безпосередньо, в місті Одесі", - заявив він.

Степанов пообіцяв підняти це питання перед контролюючими органами, щоб зробити висновки по проведенню таких заходів, які несуть пряму загрозу життю громадян.

Зазначимо, вчора, 2 вересня, в Одесі святкували День міста. У районах міста відбулись різноманітні заходи. День міста завершився традиційним гала- концертом на Потьомкінських сходах.

Нагадаємо, головними симптомами коронавірусу є лихоманка, сухий кашель і утруднення дихання.

Крім того, вчора зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.