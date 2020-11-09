Степанов розповів про карантин вихідного дня

МОЗ радитиме запровадити в Україні карантин вихідного дня.

Про це під час брифінгу 9 листопада заявив очільник відомства Максим Степанов.

- Ми пропонуватимемо жорсткий карантин вихідного дня. З 00.00 суботи до 00.00 понеділка в країні працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки, - повідомив Максим Степанов.

Водночас ресторани, кафе працюватимуть винятково на виніс, ТРЦ мають бути зачинені.

Міністр наголосив, що це робиться задля того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження хвороби.