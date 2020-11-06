Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував запровадження в Україні "чорних" зон карантину через пандемію коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу.

"Мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалось, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав він.

При цьому, як пише "РБК-Україна, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявляв, що щодо "чорних" зон ведеться дискусія, що це один із варіантів впровадження короткочасних локдаунів.

Напередодні Степанов заявив, що "карантин вихідного дня" можуть ввести вже 14-15 листопада (наступні субота і неділя).

В Україні за 5 листопада зафіксували 9 721 новий випадок інфікування коронавірусом (зокрема у 304 дітей і 468 медпрацівників). Найбільшу кількість хворих за весь час пандемії зафіксували днем раніше.

Бабель

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