Степанов запевнив, що в України є "можливості" робити до 75 тис. ПЛР-тестів на добу

В Україні на сьогодні роблять невелику кількість тестів на COVID-19 у порівняні з наявними можливостями. Наразі можливе здійснення близько 70-75 тисяч тестувань методом ПЛР на добу. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні ми робимо невелику кількість тестів, якщо порівняти з нашими можливостями, щодо тестування. Хочу нагадати, що наші можливості тільки по ПЛР-тестуванню, і тільки у лабораторіях Міністерства охорони здоров'я складають вже не менше 55 тисяч тестів на добу, а ще приватні лабораторії, яким ми готові сплачувати кошти за тестування, лабораторії, які знаходяться у наших лікарнях. Тобто...ми виходимо десь близько на 70-75 тисяч тестувань методом ПЛР на добу", - розповів Степанов.

Також він нагадав, що окрім ПЛР-тестувань в Україні запровадили експрес- тести на антиген COVID-19.

"Окрім методу ПЛР ми запровадили ще тестування швидкими тестами на антиген...Ці тести вже надійшли у регіони, вони є у наших сімейних лікарів", - додав Степанов.

Окрім того, Степанов закликав українців при будь-яких симптомах гострого респіраторного захворювання йти здавати тест на COVID-19.

Відзначимо, що за допомогою надчутливого вітчизняного ІФА-тесту DIA(R)-SARS- CoV-2-Ag-R на антиген коронавірусу можна тестувати 1 мільйон осіб на добу. При цьому, його вартість складає всього лише 70 гривень.

В Україні на 8 годину 5 січня зафіксовано вже 1,083 млн випадків COVID-19, за добу - 5 334.