Стерненка в одеському СІЗО переведуть в окрему камеру, - адвокати

Активіста Сергія Стерненка, який перебуває у одеському СІЗО після вироку у справі про викрадення людини, переведуть в окрему камеру через погрози

Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру.

"Це важливо, оскільки на даний час продовжуються погрози зі сторони проросійських сил. У цих сил є конкретні прізвища - А. Шарій та народний депутат України І. Кива", - написав адвокат.

Нагадаємо, Сергію Стерненку дали 7 років та три місяці в'язниці, а також конфіскацію половини майна у справі про викрадення людини у 2015 році. активіста арештували в залі суду. Найєм раніше заявив, що не знає, де Стерненко. Пропагандист Анатолій Шарій вирішив "привітати" активіста Сергія Стерненка та показати, що його чекають в одеському СІЗО. Стерненко знаходиться у одному із слідчих ізоляторів Одеси.