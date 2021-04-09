Стерненка звільнили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт

Сьогодні Одеський апеляційний суд обрав новий запобіжний захід Сергію Стерненку - на час розгляду апеляції він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку.

До цього колишній очільник одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко був у СІЗО. Його обвинувачують у викрадені колишнього депутата Сергія Щербича у 2015 році.

Також змінили запобіжний захід Руслану Демчуку, він також проходить у цій справі як обвинувачений.

Апеляцію на вирок Стерненка мають розглянути 16 квітня.

Нагадаємо, у лютому Приморський районний суд Одеси засудив активіста, екслідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка до 7 років та трьох місяців позбавлення волі із конфіскацією половини майна. Його обвинувачують у викрадені колишнього депутата Сергія Щербича у 2015 році. Сам Стерненко вважає справу проти себе політично вмотивованою.

Як писала Українська правда, навесні 2015 року на Одещині викрали і катували Щербича - новообраного депутата Комінтернівської райради. За словами потерпілого, йому зателефонував Стерненко і запропонував зустрітись, щоб обговорити питання його роботи.

Приїхавши на місце, депутат побачив кілька автівок і людей, із двома з яких, Стерненком і Демчуком, за його словами, був знайомий особисто. Депутат сів в одну з автівок, потім намагався втекти, однак його силою відвезли в підвал, де катували. Від чоловіка, зокрема, вимагали відмовитись від депутатства. Щербичу також погрожували фізичною розправою.

Коли жертву відпустили, він звернувся до правоохоронців. За твердженням обвинувачення, Щербич сам вказав на своїх викрадачів - Стерненка і Демчука. Однак спершу правоохоронці публічно не повідомляли ані про конкретних осіб, причетних до злочину, ані про їхні примітні особливості. Лише за п'ять місяців Стерненку та Демчуку вручили підозри.

Їх затримали й арештували, проте пізніше випустили з-під варти. Справу передали в суд для розгляду по суті ще в 2016 році. Потерпілий переважно не з'являвся в суд.

У лютому у Львові на площі Ринок протестували проти рішення суду про ув'язнення громадського активіста Сергія Стерненка.

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