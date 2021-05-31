Стерненко оскаржить вирок у Верховному Суді

Активіст Сергій Стерненко оскаржить рішення Одеського апеляційного суду, ухвалене 31 травня, у Верховному Суді. Про це він повідомив у Twitter.

"Думаю, прокурори [генпрокурорки України Ірини] Венедіктової подадуть скаргу теж і будуть наполягати на семи роках і трьох місяцях позбавлення волі з конфіскацією", - додав він.

У пресслужбі Одеської прокуратури "Ґратам" повідомили, що поки розглядають питання подання касаційної скарги.

Одеський апеляційний суд сьогодні зняв обвинувачення зі Стерненка та іншого фігуранта - Руслана Демчука за статтею про розбійний напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича і визнав його винним за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Ішлося про зберігання набою калібру 5,45 мм, який виявили у нього під час обшуку. За версією суду, зберігання набою становило небезпеку, оскільки Стерненко брав активну участь в акціях протесту. Суд залишив Стерненку вирок за цією статтею у вигляді трьох років позбавлення волі, але призначив випробувальний строк - один рік.

Стерненко підкреслив, що це "покарання за один патрон", і припустив, що "було б 15 патронів, дали б 15 років".

У своєму каналі в Telegram він також перепостив текст волонтера Романа Сініцина, в якому зазначено, що справи не закрито, і Стерненко залишиться в "підвішеному стані". "Є ще суд по самообороні, і як тільки буде "політична воля", Сергій поїде вже на реальний термін, умовний змінять на відбування реального", - написав Сініцин.

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Приморський райсуд 23 лютого цього року призначив одеському активістові Стерненку сім років і три місяці в'язниці з арештом половини всього майна. Його визнали винним у справі про викрадення Щербича. Такий самий строк дістав і Демчук.

Обох заарештували в залі суду. Справу, в якій фігурує Стерненко, розслідували із 2015 року. Стерненко заперечує причетність до інциденту.

У цій справі суд звільнив обвинувачених від відповідальності за викрадення людини через закінчення строків давності. Їм призначили покарання за розбій (за словами потерпілого, у нього відібрали 300 грн), а Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберіганні зброї - травматичного пістолета.

На час розгляду апеляції на вирок Стерненка і Демчука 9 квітня випустили із СІЗО під домашній арешт.