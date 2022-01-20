Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів

Цього року кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%.

За його словами, відповідна пропозиція підтримана Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів.

Наразі документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції.

За інформацією міністра, під час найближчого засідання Кабінету Міністрів питання буде врегульовано остаточно.

«Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться. Щиро дякую колегам-урядовцям за підтримку студентства та розуміння важливості цього кроку. Кращі здобувачі освіти мають відчувати підтримку від держави», – наголосив Шкарлет.

У МІністерстві освіти і науки також зазначають, що востаннє збільшення розмірів академічних стипендій відбулося в 2017 році.

У 2022 році академічні стипендії здобувачів вищої та фахової передвищої освіти зростуть у понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази.

http://osvita.ua