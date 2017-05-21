Стивен Хокинг назвал условие выживания человечества

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг рассказал, от чего зависит выживание человечества.

Об этом сообщает The Independent.

Ученый предупредил, что будущее общества зависит от того, смогут ли люди найти новый дом за пределами планеты Земля.

Также он добавил, что поиски планеты для колонизации должны начаться уже сейчас.

"Я твердо убежден, что мы должны начать поиск альтернативных планет для возможного проживания", - рассказал Хокинг.

Он также отметил, что для достижения этой цели человечеству необходимо совершить прорыв и преодолеть технологические ограничения, которые препятствуют нашей жизни в других уголках Вселенной.

Напомним, ранее британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о начале "опасного времени для нашей планеты". По мнению ученого, в нынешнее время обострились социальные проблемы, обусловленные разрывом между элитами, неуклонно растет; в частности политиками и средним и рабочим классом. Также к непониманию между различными группам общества приводит роботизация производства и отсутствие необходимости у значительного количества людей получать высокие доходы.

© По материалам The Independent / ХІ