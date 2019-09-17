Столичные отравители: свалка, ТЭЦ и станция аэрации

Еще каких-то 25 лет назад Киев считался самой зеленой европейской столицей. Однако за последние пять лет он продемонстрировал наиболее стремительную потерю позиций. В рейтинге журнала The Economist украинская столица занимает 131-е место из 140. В последнюю десятку попали преимущественно города Азии и Африки. Среди них - столицы Сирии, Ливии, Нигерии, Бангладеш, Папуа-Новой Гвинеи, Алжира, Пакистана, Зимбабве и Камеруна. Замыкает список Дамаск в Сирии.

Об экологических проблемах Киева говорят не первый год, но сейчас мы, похоже, подходим к той черте, когда предотвратить катастрофу будет уже невозможно.

Пять крупных объектов, расположенных в городской черте и в области, грубо нарушают экологические стандарты и травят киевлян вредными выбросами, загрязняют подземные воды. Многим жителям столицы об этом и рассказывать не надо, они сами то ощущают едкий смрад, проникающий даже сквозь плотно затворенные окна, то обнаруживают на домашней мебели налет угольной пыли.

Об этих проблемах знают городские власти и вроде даже реагируют: подписываются какие-то договора на модернизацию и реконструкцию, шумно презентуются многообещающие проекты. Но все новшества, как правило, остаются на бумаге.

И еще один нюанс, на который хотим обратить внимание: во всех случаях пути решения экологических проблем предлагают украинские ученые, реализовать их задумки можно с помощью отечественных предприятий. Эти проекты эффективнее, дешевле и способствуют созданию рабочих мест в стране. Но чиновники Киева и столичного региона упорно их не замечают и по каким-то причинам отдают предпочтение дорогостоящим иностранным вариантам.

Немногие знают, что построенный в 1987 г. мусоросжигательный завод (МСЗ) "Энергия" должны были закрыть еще в 2007 г. в соответствии со "Схемой санитарной очистки г. Киева от отходов" (решения КГГА No 264 от 14.02.2002 г. и горсовета No 365/1799 от 14.03.2002 г.).

По этой схеме вместо МСЗ должны были построить мусороперерабатывающий завод (МПЗ) по пиролизной технологии. Но так, как этого не произошло, заводу "Энергия" разрешили продолжить работу при условии, что там будет налажена газоочистка.

Газоочистку обещала сделать каждая новая городская власть. Тендеры на работы проводились несколько раз. Впервые в 2007 г. его выиграла датская фирма и указала стоимость одного котла 25 млн. евро, всего завода (4 котла) - 100 млн. В последующие годы в тендерах также побеждали преимущественно иностранные фирмы, но один раз выиграло и украинское предприятие "Экопрон- Юг". Отечественная фирма предлагала те же цифры, только вместо евро были гривны. Впрочем, дальше тендеров дело не пошло.

В модернизации, в первую очередь, не был заинтересован сам завод - ведь это намного увеличивает его эксплуатационные затраты. Для газоочистки нужно в качестве реагентов ежегодно закупать 20 тыс. т извести и создавать известковое хозяйство. Кроме того, ежегодно образуется 40 тыс. т продуктов газоочистки, и нужно думать, что с ними делать.

Руководитель департамента водных ресурсов Национального экологического совета Украины Александр Чистяков

Руководитель департамента водных ресурсов Национального экологического совета Украины Александр Чистяков говорит, что завод загрязняет не только атмосферу, но и водную среду. При сжигании 1 т мусора образуется 50 кг летучей золы (загрязнитель атмосферного воздуха) и 450 кг шлака (загрязнитель водных объектов). На заводе сжигается 200 тыс. т мусора в год, 100 тыс. т остается в виде золы и шлаков.

Шлаки - высокотоксичные отходы, в них в значительных количествах содержатся диоксины и тяжелые металлы: висмут, свинец, кадмий, никель и др.

Концентрация опасных веществ в шлаке и золе значительно выше, по сравнению с их содержанием в исходном мусоре. При складировании шлаков и золы из них дождевой водой вымываются тяжелые металлы, которые попадают в сточные воды (в среднем образуется 2,5 куб. м сточных вод на тонну сжигаемого мусора). В ЕС шлаки складируются на полигонах в специальных железобетонных емкостях. Но с завода "Энергия" они просто вывозились на полигон, расположенный на берегу озера Вырлица. А из озера токсичные вещества попадают в подземные воды.

Экологи не раз указывали на эти факты, и КГГА все-таки была вынуждена признать наличие проблемы. С целью привлечения средств из госбюджета городская власть в 1996 г. включила работы по внедрению установки по обезвреживанию шлака в госпрограмму "Использование отходов производства и потребления до 2005 г.". В пункте 4.10.21 предусматривалось в 1998-2001 гг. освоить 1,87 млн. грн. на ее строительство. Однако внедрение и пуск установки несколько раз переносились, пока о ней в КГГА не забыли, а на заводе, как и в случае с газоочисткой, не захотели усложнять себе жизнь.

Но и это еще не все. В нынешней КГГА уверены, что на заводе уже есть газоочистка, и теперь для выработки электроэнергии мощностью 4 МВт, вознамерились поставить там паровую турбину. Виталий Кличко даже сообщил, что Киев после этого станет энергоэффективной столицей. Похоже, мэра просто ввели в заблуждение, не сообщив, что 10 лет назад на заводе уже ставили турбину мощностью 5 МВт. Но ее демонтировали, так как она приносила убытки - рентабельность турбины начинается с 9 МВт, но для такой мощности не хватает мусора.

Между тем в Киеве создается критическая ситуация по переработке и утилизации твердых бытовых отходов (ТБТ). Дело в том, начиная с 1.10. 2018 года, планировалось поэтапное закрытие полигона ТБТ No 5 в с. Пидгирцы Обуховского р-на Киевской области. Нужно отметить, что закрытие полигона и рекультивация его территории так и не были выполнены, хоть это и была приоритетная задача киевских чиновников.

Полигон No5 был введен в эксплуатацию в 1986 г. Его общая площадь составляет 63,7 га. Это единственный в Украине полигон, оборудованный системой очистки фильтрата, базирующейся на технологии обратного осмоса.

Тот мусор, который не сжигается на "Энергии", вывозится из столицы преимущественно на этот полигон. Слой отходов там достиг 76 м (по некоторым источникам - 90 м), что равно высоте 27-этажного дома. Но закрывать его нельзя - столице и ее городам-спутникам некуда будет вывозить мусор.

Еще десять лет назад жителям на полигоне собирались сделать очистку фильтрата по отечественной технологии и установить сортировочную линию (проект киевского Института городского хозяйства). Согласно проекту, технология позволила бы уменьшить объем поступления мусора на 30%. Однако проект не был реализован, КГГА все время пыталась закупить импортное оборудование. С этой целью была приобретена дорогая итальянская установка по очистке фильтрата, но она проработала не более месяца. Не была сооружена и сортировочная линия.

В настоящее время возле полигона образовалось несколько озер-отстойников токсичного фильтрата, из которых он испаряется в атмосферу и попадает в подземные воды. Заявления чиновников КГГА о том, что подземные воды надежно защищены слоем глины, не соответствуют действительности: в них сделаны глиняные водоупоры, как для обычных водоемов, для токсичных же отстойников должен быть слой "мятой" глины не менее 1 м, чего нет. Чтобы успокоить население (люди несколько раз перекрывали автомагистраль Киев - Днепр), была попытка перекачать фильтрат из отстойников на Бортническую станцию аэрации, но она закончилась неудачей - фильтрат настолько ядовитый, что от него стали гибнуть бактерии активного ила.

Еще один объект, отравляющий жизнь киевлян, - Дарницкая ТЭЦ. Жители Позняков жалуются, что на жилмассиве бушуют токсичные пылевые бури: угольная зола вылетает из дымовой трубы, а также из золошлакового отвала, который расположен рядом с жилыми домами в районе озера Горячка. Золу из отвала поднимает сильный ветер - возникает нечто вроде пылевой бури. Даже в Минприроды на эту ситуацию стали обращать внимание, а замеры независимых специалистов показывают значительное превышение в воде и воздухе токсичных веществ, среди которых ванадий, мышьяк, медь, цинк, никель.

Все дело в том, что ТЭЦ вновь перевели на уголь. Уголь был основным сырьем станции на заре ее существования, но еще при Союзе вышел запрет на сжигание его в городах из-за наличия тяжелых металлов в золе. Тогда ТЭЦ перевели на газ и демонтировали электрофильтры для улавливания золы. Сейчас из-за дефицита голубого топлива по указанию КГГА котлы переделали с газа на уголь, но электрофильтры не установили - они очень дорогие. В общем, сэкономили.

Похоже, ДарТЭЦ стала единственной не только в Европе, но и в мире станцией, которая работает в городе на угле без электрофильтров и сероочистки. За год из дымовой трубы выбрасывается 90 тыс. т золы и 1,2 тыс. т окислов серы, такое же количество окислов азота, а с ними ряд тяжелых металлов.

Независимая аккредитованная лаборатория НАН Украины провела экспертизу воды в озере Горячка на Позняках (Дарницкий р-н) и выявила в нем токсические вещества. Вода отравлена ванадием (превышение в 15 раз), селеном (в семь раз) и мышьяком (превышение в 14 раз). Также было отмечено, что по первым трем показателям поверхностная вода Горячки, которая без химической очистки попадает в озера Солнечное, Нижний Тельбин и далее в Днепр, отнесена к четвертому - худшему из возможных классу качества.

- В убийстве озера виновны не только тепловики. Сюда на самосвалах привозят горы мусора. Посмотрите на пластиковые бутылки, которые двухметровым слоем накрыли его уцелевшую от угольной смеси водную гладь, - утверждает Александр Чистяков. - Природный живописный водоем превратили в Армагеддон. Беда столицы в том, что у 90% городских водоемов нет паспортов. Наши озера на карте - белые пятна. Это было сделано специально, чтобы они не имели четких границ природоохранной прибрежной территории, на которой законодательством любая хозяйственная деятельность запрещена. На берегах озер появляются кафе, много водоемов превращено в несанкционированные мусорные свалки, ведь бытовой и строительный мусор вывозить на официальные полигоны дорого. Если в 1991 году в Киеве насчитывалось 480 водных объектов, то сегодня их осталось 370. На балансе у КП "Плесо" числится всего 112, еще полторы сотни озер находится на балансе парков и в заповедном фонде, а остальные попросту бесхозны, поэтому их засыпают и застраивают.

А Трипольскую ТЭС (ТпТЭС) в Европе включили в черный список - ее выбросы достигают границ ЕС. Если в золоотвале ДарТЭЦ около 3 млн. т золошлаков, то на ТпТЭС - более 30 млн. т. Зоной экологического бедствия является город- спутник ТпТЭС - Украинка. В советское время для ТпТЭС были сделаны проекты по очистке газов с переработкой продуктов газоочистки, чтобы не накапливать золошлаки.

Для снижения стоимости газоочистки ТЭЦ Киева и ТпТЭС в качестве реагента вместо извести предусматривалось использовать известковые шламы водоподготовки, большое количество которых все киевские ТЭЦ накапливают в отстойниках. Теперь из-за отсутствия контроля со стороны городских властей весной во время паводка из отстойников эти шламы перекачиваются в Днепр.

Киевская обладминистрация с целью привлечения средств из госбюджета включила строительство технологической линии по переработке шлаков и золы ТпТЭС в госпрограмму "Использование отходов производства и потребления" со сроком внедрения в 1998-1999 гг. (при стоимости в 7 млн. грн. и сроке окупаемости в 3 года). На технологическую линию по отделению от золы и шлаков тяжелых металлов была разработана проектная документация и отведена территория. Но впоследствии в областной и районной администрациях, а также в КГГА, постарались о ней забыть.

В связи с падением производства и снижением потребления электроэнергии во всех регионах Украины на ТпТЭС большую часть времени работали на одном котле, и критиковать станцию стали меньше. Однако сейчас из-за ввода в работу после реконструкции котла No2 критика возобновилась, и ПАО "Центрэнерго", в ведении которого находится электростанция, пришлось принять решение сделать на этом котле газоочистку. Однако для этого не намерены использовать имеющиеся отечественные разработки, а планируют закупать дорогое импортное оборудование. Не предусматривается также переработка продуктов газоочистки - просто указывается их вывоз на золоотвал.

В Киеве есть еще один загрязнитель, от которого страдает население города, - Бортничская станция аэрации (БСА). В зоне ее испарений проживают более 300 тыс. человек. Жители массивов Позняки и Осокорки могут видеть ее отстойники прямо из окон своих квартир и регулярно вдыхают их зловонный запах.

Еще в 2005 г. был разработан проект завода по переработке илов БСА на отечественном оборудовании по пиролизной технологии с получением синтез- газа и с выработкой на нем электроэнергии и тепла. "Киевпроект" (генеральный проектировщик БСА) в соответствии с постановлением ВР от 2005 г. о первостепенном применении отечественного оборудования принял в проекте изделия украинских заводов, среди которых - "Прогресс" (Бердичев), "НПО им. Фрунзе" (Сумы), КЗПМ (Бровары) и "Зарямашпроект" (Николаев).

завод "Энергия"

Однако в последующем КГГА, как и в случае с заводом "Энергия", начала настаивать на покупке импортного завода, сжигающего ил, хотя население и экологи были против этой технологии. Сначала была попытка приобретения илосжигательного завода австрийской фирмы "Бамак". А сейчас под видом реконструкции БСА пытаются построить японский завод, технология которого полностью совпадает с непринятой ранее австрийской.

По предложенной технологии происходит сжигание влажного ила и выбрасывается в атмосферу 800 тыс. куб. м газа в час. Иностранцы заявляют, что сделают хорошую газоочистку, но это для непосвященных. В дымовых газах содержатся диоксины и меркаптаны (производные углеводородов и сероводорода, образующиеся при гниении белков, обладающие резким неприятным запахом - Авт.). Их нельзя уловить не только на газоочистке, но даже на газоанализаторе. Их мизерные количества могут оказать токсико-мутагенное воздействие на целый район.

В большинстве стран Западной Европы уже отказались от сжигания ила, а там, где это еще практикуется, постоянно проходят протесты зеленых. В результате сжигания ила образуется зола с примесью тяжелых металлов, и ее запрещено использовать как удобрение. Так что нам предлагается устаревший завод разработки 80-х годов ХХ в.

В отечественном проекте применены более современные эффективные решения: вместо устаревшей технологии по паровому циклу - парогазовый цикл, что к тому же на 25% увеличивает КПД по выработке электроэнергии и тепла. По всем показателям, особенно в части экологии, отечественный проект проще и лучше зарубежного. Его можно было реализовать за год, и уже в 2006-м проблема станции могла быть решена. Но, видимо, власть задалась целью найти иностранного инвестора. Так появился японский вариант, по которому за полученный кредит сначала нужно купить японское оборудование, потом отдавать кредит с процентами, и при этом за японцами остается сервисное обслуживание, ремонт, поставка запчастей и т. д. Т. е. полная зависимость от производителя.

Также была возможность несколько снизить запахи со станции путем установки биофильтров. Вновь был выбран не отечественный продукт, а фильтры производства Германии. Их презентацию сделал лично Виталий Кличко и пообещал, что на БСА будут поставлены 30 таких фильтров (стоимость одного - $100 тыс.). Однако и они не были установлены.

Кстати, эти фильтры уже пытались внедрить на насосной станции "Оболонь" в Киеве, которая качает канализационные стоки на БСА. Тогда Институт "Киевпроект" разработал план дезодорации "Оболони" с использованием отечественных фильтров, но откуда-то поступила команда проект отменить и поставить немецкие. Это требование не было выполнено лишь потому, что фильтры не поместились на территории насосной станции.

Истории с фильтрами, другим оборудованием и разработками зеркально отражают ситуацию, сложившуюся в Украине: есть документ ВР (постановление No2967-1V от 06.10.2005 г.), предписывающий применение отечественного продукта, но приходит чиновник и требует его не выполнять. Налицо грубое превышение служебных полномочий.

Кризис экономики влияет на все сферы жизнедеятельности, естественно, и на экологию. Однако если поставить цель - внедрять отечественные технологии по утилизации мусора, илов канализационных стоков и газоочисток, можно реанимировать соответствующие производства и начать поднимать не только экономику страны, но и улучшать экологию, прежде всего в Киеве, и показывать пример другим городам. А для этого нужна политическая воля.

Владимир СЕНЧИХИН