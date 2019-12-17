Столкновения под Радой: число пострадавших возросло до 17 человек

Число пострадавший полицейских в результате столкновений под Верховной Радой достигло 17 человек.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По словам Шкиряка, право на мирный протест есть у граждан, а полиция намерена защищать это право. Он также отметил, что на мирном протесте должна соблюдаться законность.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из них находятся в медицинских заведениях, и 26 задержанных правонарушителей", - заявил он.

Он также добавил, что полиция не применяла силу к протестующим, пока те не начали применять перфораторы на проезжей части для того, чтобы установить палатки.

Напомним, в результате столкновений под Верховной Радой пострадали двое полицейских.

Напомним, с утра под зданием Верховной рады проходит несколько акций протеста. В частности, люди протестуют против открытия рынка земли.