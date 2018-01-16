Столкновения возле ВР: Травмирован полицейский, есть задержанные

В результате столкновений с митингующими возле здания Верховной Рады пострадал один полицейский, при этом один человек был задержан правоохранителями

Об этом говорится в комментарии МВД Украины по поводу сегодняшних столкновений, информирует "ДС".

В МВД рассказали, что около 11 часов у стен Верховной Рады митингующие подожгли пять автомобильных шин.

"Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а работники ГСНС пытались потушить подожженные предметы. В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать мостовую, покрышки и другие посторонние предметы", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадал один полицейский. Кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции.

"По состоянию на 11.30 шины удалось потушить. Сейчас ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме", - сообщили в МВД.

Как сообщал "ДС", 16 января под стенами Верховной Рады, где рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, произошло столкновение между ними и правоохранителями.