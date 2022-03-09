Історія заробітчанина, який повернувся воювати на фронті

Герої серед нас. Це Андрій Гребенюк. У той час, як мільйони втікають від війни в Європу, тисячі українців навпаки повертаються, щоб воювати за Україну. Я в жодному разі не звинувачую перших. Але вчинки других – це справжнє геройство. Для кожної окремої людини йти на війну – це вже геройське рішення. А покинути спокійне місце десь в Європі, свою стабільну роботу там – тим більше. І Андрій саме такий.

Ось його історія.

Про війну я дізнався о 5-й ранку. Мені зателефонувала моя дівчина, яка вчиться у Харкові. Сказала, що місто бомблять, летять ракети. Я одразу не повірив. Подумав, що це якісь провокаційні вибухи, аби збити людей із пантелику.

На початок війни я уже 4 місяці працював у чеському місті Брно. Ми на заводі робили двері для метро. Сам я з міста Охтирка Сумської області.

Другою після дівчини мені зателефонувала моя мама, сказала, що бомбили наше рідне місто. Я їй відповів: «Приїжджай сюди, я тебе заберу, а сам поїду до України». Вона відмовила. Мій батько теж пішов воювати. То мати сказала: «Я на тебе і батька буду чекати вдома, нікуди не поїду».

Олексій Братущак

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