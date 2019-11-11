Сторонники Филарета штурмовали суд в Киеве, пятеро - в полиции

11.11.2019 14:02

Представители УПЦ КП в Киеве пытались силой попасть на судебное заседание, полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пыталась попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Сейчас правоохранители отбирают объяснения для установления всех обстоятельств инцидента. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

Пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции, где устанавливают их анкетные данные.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Представители УПЦ КП в Киеве пытались силой попасть на судебное заседание. Фото: Макс Левин/lb.ua

Ранее УПЦ КП анонсировала "мирную акцию протеста" против судебных решений в попытке ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как известно, Шестой апелляционный административный суд рассматривает дело об обеспечении иска по делу Киевской патриархии к Министерству культуры Украины о признании неправомерным приказа от 30 января 2019 года об отмене регистрации устава Киевской патриархии.

В сентябре этого года Окружной административный суд Киева вынес решение по обеспечению иска Киевского патриархата к Министерству культуры, запретив любые регистрационные действия относительно имущества УПЦ КП.

Как сообщалось, в декабре 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав новосозданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же бывшим предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом было подписано постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 года новосозданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая Почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

В свою очередь ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку предстоятелю, митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им "поместный собор" отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.