Стороны конфликта на Донбассе не определились с датой обмена удерживаемых лиц

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

"Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические вопросы, связанные с вопросом обмена удерживаемых лиц. Стороны не определи дату обмена", - заявил М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.

Вместе с тем, подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ, стороны обязались совершить обмен удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников.