Стрітення Господнє: історія свята, заборони і традиції цього дня

Стрітення Господнє відзначається щорічно 15 лютого

Це свято входить в число дванадесятих і вважається одним з найбільших. Воно символізує зустріч Старого Завіту і Нового Завіту.

Історія свята

Від часу виходу євреїв із єгипетського полону кожне немовля-хлопчик належало Богові і мало бути принесене до храму на сороковий день свого життя.

Діва Марія принесла в храм немовля, щоб виконати велике пророцтво Месії - про появу дитини, якій судилося врятувати світ.

Назустріч Святій родині вийшов старець Симеон Богоприємець, який чекав на Господа вже багато років. Симеон глянув на малюка й сповістив, що принесене до храму Немовля служитиме спасінню людей.

За Євангелієм від Луки, Симеон був праведником, котрому Святий Дух сповістив, що він помре тільки після того, як побачить Ісуса. Симеон повідомив, що побачене ним Немовля прийшло служити справі спасіння людей. Після виконання своєї місії старець пішов з життя.

Ця зустріч, старця й немовляти, увійшла в історію християнства як Стрітення Господнє. Від V століття цей день є святковим у православній, католицькій, а також у частині протестантських церков.

У християнстві Стрітення називають зустріччю старого і Нового Завітів. А в народі кажуть, що 15 лютого зустрічається зима з весною.

Традиції свята

Вранці 15 лютого віруючі відправляються на святкове богослужіння в храми та церкви. Моляться за щастя і просять у Бога підтримки. Якщо немає можливості піти в храм - можна молитися вдома.

На літургії освячують свічки, які забирають потім додому. А ще в цей день часто приймають таїнство причастя.

Люди дарують один одному ікони Божої Матері, проявляють доброту, допомагають нужденним і хворим.

Перед святом в будинку прибирають, щоб 15 лютого зустріти в чистоті та порядку. Всі домашні клопоти на Стрітення заборонені.

Віруючі дотримуються посту, але не суворого. З раціону виключаються тільки м'ясні продукти.

За старих часів на Стрітення хрестили дітей, проводили обряд вінчання. А ще - робили пропозицію дівчині. Вважалося, що посвататися на свято може тільки чоловік з найчистішими почуттями.

Що не можна робити в цей день

Нові справи на Стрітення не починають.

Не можна займатися домашньою роботою - прибиранням, пранням. Заборонена і важка робота, яка пов'язана з будинком.

Не можна сваритися, вживати нецензурні слова, злитися.

Заборонено вживати алкоголь і шумно гуляти та веселитися, відвідувати питні заклади.

Не можна гадати, проводити ритуали.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

За матеріалами pogliad.ua