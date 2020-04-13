Страсний тиждень: традиції і заборони кожного дня

У понеділок, 13 квітня, у християн східного обряду почався Великий або Страсний тиждень, що закінчується святом Воскресіння Христового або Великоднем. Кожен день цього тижня називається "великим" або "страсним", кожному відповідають певні традиції і заборони. Страсним тижнем закінчується Великий піст.

Понеділок, 13 квітня

У понеділок християни згадують євангельську розповідь про те, як Ісус прокляв дерево смоковниці (інжиру), вкрите зеленим листям, але безплідне. Дерево відразу всохло на очах у супутників Христа. Це чудо має моральне значення: потрібно завжди бути готовим до зустрічі з Богом, щоб не опинитися духовно порожнім і марним.

У цей день прийнято мити і прибирати будинок. Їсти у цей день можна хліб, овочі і фрукти, але деякі віруючі дотримуються суворого посту і проводять понеділок без їжі.

У Великий понеділок не можна лаятися, заборонені лихослів'я і нечисті помисли. Співати і танцювати в цей день - гріх.

Вівторок, 14 квітня

У цей день згадують притчі про друге пришестя Христа, 10 дів і таланти.

Що можна робити: у цей день завершують прання, штопання і прасування одягу. Крім того, у вівторок вибирають також одяг, скатертини і рушник для Великодня, купують продукти для свята. Дозволяється їсти гарячу їжу без олії.

Великий вівторок - день повчань.

Середа, 15 квітня

У середу Юда зрадив Ісуса за 30 срібняків, в Страсну середу християни згадують його зраду.

У середу прийнято закінчувати роботи з благоустрою будинку, заготовляють яйця для фарбування на Великдень. Вважається, що яйця, куплені або заготовлені в цей день, довго не зіпсуються.

У цей день вживають їжу без олії.

Четвер, 16 квітня

Цей день називають також Чистий четвер. Вважається, що вода набуває цілющої сили, тому починати страсний четвер прийнято з раннього купання.

У четвер також прийнято пекти паски. Перед їхнім приготуванням необхідно помолитися і очистити помисли, інакше паска не вийде. У цей день прийнято також причащатися, класти на стіл освячену сіль і хліб.

П'ятниця, 17 квітня

Страсна п'ятниця - найсуворіший день Великої седмиці. В цей день не можна співати, танцювати, робити щось по дому. Вважається, що "той, хто сміється у п'ятницю, буде плакати цілий рік". У пам'ять про страждання Христа заборонено вживати їжу.

Невід'ємною частиною богослужінь у цей день є Плащаниця - плат великого розміру із зображенням тіла Ісуса Христа в труні. Їсти заборонено до її винесення на вечірньому богослужінні. За переказами, Йосип з Ариматеї загорнув тіло Ісуса Христа після Його хресних страждань і смерті в Туринську Плащаницю.

Субота, 18 квітня

День спокою, в суботу згадують про поховання Христа, його перемогу над смертю і сходженням до Раю.

У цей день закінчують фарбувати яйця і збирати великодній кошик. Ввечері в церкві проводять Літургію, після закінчення якої оголошують благу звістку про воскресіння Христа.

У суботу завершується Великий піст.