Страстная пятница: история, приметы, что нельзя делать

6 апреля православные христиане отмечают предпоследний день Страстной недели - Страстную Пятницу. Страстная пятница называется так потому, что в этот день, согласно Библии, происходили Страсти Христовы - распяли Христа на Голгофе.

Именно в пятницу, согласно Библии, Иисус Христос принял мученическую смерть на кресте.

Все события, доставившие Спасителю страдания в последние дни и часы его земной жизни (не только физические, но и духовные - такие как предательство его ученика Иуды) и называются в Евангелиях Страстями Христовыми.

В церкви в Великую пятницу вспоминают эти события. Поэтому в этот день во время богослужения выносят Плащаницу - плат с изображением Иисуса, лежащего во гробе.

И именно эти события определяют то, как необходимо отмечать этот день.

Что можно делать в Страстную пятницу

Посетить церковь. Обязательно. Причём как всенощную, начинающуюся ещё в вечер четверга, так и все остальные. И полностью её отслужить - всё же данное действо даёт примерно представление о том, что пришлось вынести Иисусу Христу.

Провести обряд очищения. Из церкви надо унести 12 свечей, которые использовались в процессе службы. С помощью этих свечей можно очистить дом. Для этого надо расставить их по углам квартиры, а те, что остались, начать носить над различными вещами и предметами одежды. Если вдруг свеча начнёт потрескивать - значит нужно вещь перекрестить и обвести вокруг неё свечой несколько раз. Самый простой способ избавления от порчи.

Можно выпекать кулич. Пожалуй, это единственная работа по дому, которая разрешена.

При выпекании пасок в Страстную пятницу нужно прочитать "Отче наш" трижды. Золу из печи, в которой готовились куличи, использовали как оберег. Правда, не везде.

Увы, единого мнения на этот счёт у церковнослужителей нет. Кто-то полагает, что кулич должен был быть приготовлен ещё в четверг, а кто-то считает, что именно в пятницу он получает особую целительную силу. Команда Joinfo.ua рекомендуют вам обратиться по этому вопросу к своему духовнику. Всё же именно им положено трактовать такие спорные моменты.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Категорически нельзя веселиться и развлекаться. Вообще. Ни при каких обстоятельствах. Все мысли христианина должны быть об Иисусе и его страданиях. И надо это прочувствовать, чтобы лучше понять, какой всё же подвиг он совершил ради нашего спасения. Так что никаких увеселительных мероприятий. Даже просмотр телевизора и видео на ютубе стоит ограничить до минимума.

Нельзя предаваться плотским утехам. По той же самой причине. Ещё и пост не закончился. Более того, многие христиане полагают, что сегодня вообще лучше полностью воздержаться от употребления пищи и воды.

Нельзя выполнять сельскохозяйственные работы. Любые. Но особенно не рекомендуется делать что-то, во время чего металлические инструменты втыкаются в землю. Аналогия тут проста - гвозди, вбитые в крест. Так что лучше все работы отложить до лучших времён.

Нельзя работать по дому. Убирать, шить, стирать, мыть, даже готовить. Категорически запрещено прикасаться к любым острым или режущим предметам. Аналогия точно такая же, только любое лезвие сравнивается с римским копьём, которым Спаситель был заколот.

Категорически запрещается гадать, проводить различные магические или оккультные обряды. Чисто из соображений безопасности - именно в день, когда Сын Божий покинул этот мир, всякая нечисть наиболее сильна и значительно более склонна вредить человеку.

Приметы

Если посмотреть в окно и первым мужчину - это к счастью на ближайшие три месяца.

Первой увидеть женщину старую, то быть чередой неудачам и болезням. Женщину молодую - три месяца жить без проблем.

Петь, гулять и веселиться в Страстную пятницу - весь год проплакать.

Считалось, что кулич, хлеб, испеченный в Великую пятницу, может храниться целый год - он не плесневеет и обладает целебными свойствами.

Есть поверье, что если человек заболеет в Страстную пятницу, то быстро выздоровеет.

Считалось, что хорошая погода в Страстную пятницу сулит хороший урожай.

Также есть народное поверье для мам: в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания - такой малыш должен быть здоровым и сильным.

Считается, например, что нельзя протыкать землю железными предметами - например, копать лопатой.

Также существовал обычай в Великую пятницу изгонять из дома предметы, предположительно, заговоренные недругами или завистниками. Для этого избу обходили с зажженной свечей, считалось, что рядом с предметами, от которых идет "сглаз", свеча начинает трещать. "Плохую" вещь старались выбросить или отдать, чтобы не навлечь беды на себя и близких.

По материалам Joinfo.ua, SiteUA , NewsMir.info