Страстная пятница: приметы, запреты

Страстная пятница-2020 – самый строгий день Страстной недели. В этом году она приходится на 17 апреля. Сегодня.Lifestyle рассказывают, как правильно провести этот день, что ни в коем случае нельзя делать, согласно украинским обычаям.

В Страстную пятницу, которая считается самым скорбным днем в году для каждого христианина, верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, его смерти и чудесном воскрешении, которое в 2020 году празднуем 19 апреля. Это время для покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью, передает segodnya.ua.

Наши предки считали, что если в Страстную пятницу принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год. Однако учтите, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса священники просят воздержаться от посещения храмов.

Что нельзя делать

В Страстную пятницу следует полностью отказаться от пищи. Только вечером можно съесть хлеб и воду.

Несмотря на то что в Страстную пятницу не рекомендовано заниматься приготовлением еды, особенно сложных блюд, многие пекут пасхи именно в этот день. Церковь не накладывает запретов на приготовление пасок в Страстную пятницу, но лишь в том случае, если это не станет отвлекать от молитв и служб и не будет сопряжено с тяжелым трудом.

Нужно избегать веселья и различных развлечений.

В этот день запрещено выполнять домашнюю работу: шить, резать, убирать. Следует завершить всю уборку в Чистый четверг. Украинцы верили, что если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

По поверью, в Страстную пятницу нужно отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

Нельзя употреблять спиртные напитки. Бытует мнение, что те люди, которые в этот день употребляют спиртное, могут впоследствии приобрести алкогольную зависимость и страдать от чрезмерного употребления алкоголя на протяжении всего будущего года.

В Страстную пятницу нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты. Рекомендовано молиться и каяться в грехах, а также анализировать свою жизнь и свои действия по отношению к другим людям.

Верующие также считают, что в этот день не может быть никаких начинаний.

Приметы на Страстную пятницу